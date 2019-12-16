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Житель Ленинградской области подозревается в насилии над дочерью

По версии следствия, с 2012 по 2019 годы 46-летний мужчина неоднократно подвергал сексуальному насилию дочь, которой сейчас 13 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Житель частного дома в Гатчинском районе Ленинградской области задержан по подозрению в сексуальном насилии над своей несовершеннолетней дочерью, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ленинградской области.

Ранее источник сообщал ТАСС о том, что в доме в Гатчинском районе сотрудники силовых структур изъяли арсенал оружия.

"По версии следствия, с 2012 года по декабрь 2019 года в частном доме, расположенном в деревне Химози Гатчинского района Ленинградской области, 46-летний мужчина неоднократно подвергал сексуальному насилию свою малолетнюю дочь. В настоящее время девочке 13 лет", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ведомстве отметили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста"). По данным СК, в семье было несколько детей. Сотрудники ведомства намерены ходатайствовать в суде о заключении задержанного под стражу.

Как сообщили ТАСС в прокуратуре Ленинградской области, инцидент находится на контроле ведомства, организованы проверочные мероприятия.

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РоссияСанкт-ПетербургЛенинградская область
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