СМИ: 14 человек погибли в результате обвала на угольной шахте в Южном Китае

ПЕКИН, 17 декабря. /ТАСС/. Как минимум 14 человек погибли, еще два оказались под завалом во вторник в результате обрушения на угольной шахте в провинции Гуйчжоу на юге Китая. Об этом сообщил информационный портал Sina.

По его данным, инцидент произошел в 01:30 по местному времени (20:30 мск понедельника) в уезде Аньлун. В момент ЧП под землей находились 23 человека, семерых из них удалось спасти.

На месте происшествия работают спасатели, власти создали межведомственную рабочую группу для ликвидации последствий аварии. Причина инцидента выясняется, ведется следствие.