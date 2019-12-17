Четырех жителей Чукотки задержали за нелегальный вылов 58 тонн лосося

ТАСС, 17 декабря. Сотрудники полиции Чукотки задержали двух предпринимателей и двух рыбаков, которые подозреваются в организации незаконного вылова 58 тонн тихоокеанского лосося, причинившего ущерб на сумму около 50 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Чукотскому автономному округу задержаны четверо жителей города Анадыря, которые подозреваются в незаконном вылове тихоокеанских лососей в промышленных масштабах", - сказала она.

По данным полиции, работник отдела по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов, используя служебное положение, организовал вместе со своим подчиненным незаконную выдачу путевок на лов рыбы в период лососевой путины. На основании этих документов двое индивидуальных предпринимателей, а также любители спортивного рыболовства в акватории Анадырского лимана выловили 58 тонн рыбы семейства лососевых на миграционных путях к месту нереста.

"Сотрудниками полиции в рефрижераторном контейнере обнаружено более 1,5 тонны красной икры и около 2,5 тонны замороженной рыбы, которые были подготовлены для продажи. Остальная часть незаконного улова уже реализована злоумышленниками. По предварительным подсчетам, ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам Российской Федерации, составил около 50 млн рублей", - рассказала Волк.

По ее словам, возбуждено уголовное дело о незаконной добыче водных биоресурсов группой лиц, причинившей особо крупный ущерб (ч. 3 ст. 256 УК РФ).