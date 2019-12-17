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Суд приступил к рассмотрению дела о взятке экс-замначальника Дальневосточной таможни

Сергей Федоров пробудет под стражей до 27 мая 2020 года

ВЛАДИВОСТОК, 17 декабря. /ТАСС/. Советский районный суд Владивостока приступил к рассмотрению дела бывшего первого заместителя начальника Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Сергея Федорова о получении взятки в 26 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде во вторник.

Оперативники Следственного комитета РФ и УФСБ России по Приморскому краю задержали Федорова 20 марта в Приморье. 22 марта он был арестован.

"Дело о преступлении, предусмотренном частью 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"), поступило в суд, пока идет предварительное слушание в закрытом режиме. Следующее заседание назначено на 24 декабря 10:00 часов (03:00 мск)", - сообщила ТАСС судья Александра Щербакова.

Он добавила, что проходящему единственным обвиняемым по делу Сергею Федорову продлена мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 мая 2020 года.

По версии следствия, Федоров в период с декабря 2015 по октябрь 2017 года на систематической основе получал взятки в общем размере не менее 26 млн рублей и $150 тыс. от Родиона Тихонова за общее покровительство коммерческой деятельности его компании ЗАО "Дальзавод-Терминал". Федоров оказывал полное содействие в организации работы Дальневосточного таможенного управления ФТС России в пользу ЗАО "Дальзавод-Терминал", а также в разрешении любых проблемных вопросов с сотрудниками таможенного органа при ввозе товаров народного потребления на таможенную территорию Таможенного союза.

Сам Тихонов обвиняется, по данным СК, в организации преступного сообщества и уклонении от уплаты таможенных платежей. Он также находится под стражей. Тихонов оказывает следствию полное содействие в выявлении коррупционных связей.

Теги
РоссияПриморский край
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