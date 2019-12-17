На юге Москвы двое неизвестных похитили у безработного $51 тыс.

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Двое неизвестных похитили у безработного в Москве более 3,2 млн рублей. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"На улице Дербеневская в районе дома 14, корпус 2 двое неизвестных, распылив неустановленную жидкость из баллончика в лицо мужчине, похитили у него $51 тыс. (около 3 млн 214 тыс. 530 рублей - прим. ТАСС), а затем скрылись", - сказали в главке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный в особо крупном размере).