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Взрыв газа в жилом доме под Белгородом
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СК задержал троих сотрудников газовой службы по делу о взрыве в доме под Белгородом

В результате происшествия погибли два человека

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Следствие задержало и предъявило обвинение трем сотрудникам газовой службы по уголовному делу о гибели двух человек при взрыве бытового газа в жилом доме под Белгородом 3 декабря. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Как полагает следствие, выход газа и его скопление в подвале жилого дома произошли в результате незаконных действий представителей филиала АО "Газпром газораспределение Белгород" в городе Строителе, которые осуществили врезку в трубу магистрального газопровода с грубыми нарушениями правил безопасности, - сообщила Петренко. - Дополнительно установленные обстоятельства позволили квалифицировать действия специалистов газовой службы по ст. 216 УК РФ - нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее смерть двух лиц".

Трое представителей организации, непосредственно отвечавшие за организацию и выполнение опасных работ, задержаны, им предъявлено обвинение, и в ближайшее время следствие будет просить об их аресте. Для наиболее оперативного расследования уголовное дело было передано председателем СК России в Главное следственное управление ведомства.

Как отметила представитель СК, установлено, что газ во взрывоопасной концентрации скопился в подвале жилого дома и проник в пространство первого и второго этажей. При попытке воспользоваться бытовыми газовыми приборами жильцами дома произошел взрыв газа с последующим обрушением стен и межэтажных перекрытий.

Взрыв газа на первом этаже жилого четырехэтажного одноподъездного дома в Яковлеве произошел вечером 3 декабря. В доме располагались 12 квартир, из них взрывом полностью разрушило четыре, еще восемь сильно повреждены. В квартирах были прописаны 24 жильца, но фактически в них проживали 34 человека. При взрыве погибли два человека, еще пятеро пострадали.

Теги
РоссияВзрыв газа в жилом доме под Белгородом
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