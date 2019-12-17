Во Внуково задержали партию метадона на сумму более 5 млрд рублей

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Партию метадона на сумму более 5 млрд рублей, следовавшую транзитом из Германии в Таджикистан, обнаружили сотрудники Внуковской таможни. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

"Крупную партию незадекларированного наркотического средства метадон, следовавшую транзитом из Германии в Таджикистан, обнаружили в начале декабря 2019 года сотрудники Внуковской таможни. Стоимость такого груза на "черном рынке" может превышать 5,8 млрд рублей", - говорится в сообщении ведомства.

По информации ФТС, более 2 тыс. бутылок с бесцветной жидкостью были доставлены самолетом из Кельна. Таможенники обнаружили партию, предварительно не задекларированную перевозчиком, на складе временного хранения. На этикетках емкостей была указана ложная информация о количественном содержании вещества метадон в жидкости. "Так, согласно тексту этикеток, 1 мл жидкости содержит 5 мг метадона гидрохлорида. По заключению экспертов, концентрация метадона в данных жидкостях превышает 50%, то есть 1 мл жидкости в реальности содержит более 500 мг метадона", - уточняется в сообщении.

Согласно предварительным подсчетам специалистов, общая стоимость парии могла бы составить от 5,8 млрд до 6 млрд рублей. Внуковская таможня возбудила уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 229.1 УК РФ ("Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере"), отметили в пресс-службе ФТС.