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Расследование убийства главы центра "Э" по Ингушетии
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Источник: СК установил 40 человек, причастных к убийству главы Центра "Э" по Ингушетии

По словам собеседника агентства, 11 из них задержаны
На месте убийства главы Центра "Э" по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, 2 ноября 2019 года Максим Григорьев/ТАСС
Описание
На месте убийства главы Центра "Э" по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, 2 ноября 2019 года
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Следователи установили 40 человек в рамках расследования уголовного дела о покушении на главу Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, а также по делу о его убийстве. Об этом ТАСС сообщил источник.

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"Кроме девяти арестованных Басманным судом и заочно арестованного К. Картоева, следствие установило еще 30 человек, которые активно проверяются следствием на причастность к покушению и убийству Ибрагима Эльджаркиева и его брата", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ночь на понедельник был задержан 11-й фигурант дела, с которым уже ведутся следственные действия. "Алихан Джабраилович Оздоев проверяется на причастность к совершению преступлений в Ингушетии и Москве", - уточнил ТАСС другой источник, близкий к следствию.

Теги
РоссияИнгушетияРасследование убийства главы Центра "Э" по Ингушетии
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