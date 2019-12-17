Источник: СК установил 40 человек, причастных к убийству главы Центра "Э" по Ингушетии

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Следователи установили 40 человек в рамках расследования уголовного дела о покушении на главу Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, а также по делу о его убийстве. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Кроме девяти арестованных Басманным судом и заочно арестованного К. Картоева, следствие установило еще 30 человек, которые активно проверяются следствием на причастность к покушению и убийству Ибрагима Эльджаркиева и его брата", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ночь на понедельник был задержан 11-й фигурант дела, с которым уже ведутся следственные действия. "Алихан Джабраилович Оздоев проверяется на причастность к совершению преступлений в Ингушетии и Москве", - уточнил ТАСС другой источник, близкий к следствию.