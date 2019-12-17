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В Ленобласти госпитализировали детей из семьи, в чьем доме обнаружили склад оружия

Главу семьи также подозревают в сексуальном насилии над дочерью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Дети из многодетной семьи в Ленинградской области, в доме которых обнаружили арсенал оружия, а главу семьи задержали по подозрению в сексуальном насилии над дочерью, сейчас находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области Тамары Литвиновой.

"В доме проживали восемь детей. В настоящее время все дети госпитализированы в Гатчинскую ЦРБ (центральную районную больницу), в отношении них будут проведены все необходимые медицинские процедуры, с детьми будут работать психологи. Здоровью и жизни детей ничего не угрожает", - говорится в сообщении на сайте омбудсмена.

Как сообщили ТАСС в аппарате уполномоченного, Литвинова намерена во вторник лично посетить детей в больнице. Ситуация с ними находится у нее на контроле. В прокуратуре Ленинградской области уточнили, что ситуация с соблюдением прав несовершеннолетних также находится на контроле в ведомстве.

В понедельник вечером источник в силовых структурах сообщил ТАСС, что из частного дома в Гатчинском районе изъяли крупный арсенал оружия. Позже в СК сообщили, что в доме жила многодетная семья и его житель задержан по подозрению в сексуальном насилии над своей несовершеннолетней дочерью. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ ("Изнасилование несовершеннолетней").

Теги
РоссияЛенинградская область
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