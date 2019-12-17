Источник: пожар нанес небольшой ущерб "Адмиралу Кузнецову"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Пожар, по предварительным данным, нанес единственному российскому авианосцу "Адмирал Кузнецов" незначительный ущерб - сгорели в основном бытовые помещения, на сроки ремонта происшествие не повлияет. Об этом сообщили во вторник ТАСС два источника в судостроительной отрасли.

"Сгорели бытовки с мусором, поэтому на сроки ремонта авианосца пожар точно не повлияет", - сказал один из собеседников агентства.

Другой источник отметил, что "недалеко от горевших помещений находились вспомогательные дизель-генераторы, а также емкости со 140 тоннами дизельного топлива и 30 тоннами машинного масла, которые, к счастью, не пострадали". "По предварительным данным, серьезных повреждений корабль не получил", - добавил собеседник агентства.

Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов 16 декабря сообщил ТАСС, что корпорация сможет озвучить первые результаты расследования пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" через две недели, в настоящее время работает комиссия. На прошлой неделе Рахманов заявил ТАСС, что пожар не должен повлиять на сроки ремонта корабля, который планировалось завершить в 2022 году.

По данным Центра судоремонта "Звездочка", ремонтные работы на "Адмирале Кузнецове" не прерываются, несмотря на пожар, однако до особого разрешения ВМФ России запрещено применение сварки.