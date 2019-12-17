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Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов"

Источник: пожар нанес небольшой ущерб "Адмиралу Кузнецову"

По его данным, сгорели бытовые помещения, на сроки ремонта авианосца происшествие не повлияет

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Пожар, по предварительным данным, нанес единственному российскому авианосцу "Адмирал Кузнецов" незначительный ущерб - сгорели в основном бытовые помещения, на сроки ремонта происшествие не повлияет. Об этом сообщили во вторник ТАСС два источника в судостроительной отрасли.

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"Сгорели бытовки с мусором, поэтому на сроки ремонта авианосца пожар точно не повлияет", - сказал один из собеседников агентства.

Другой источник отметил, что "недалеко от горевших помещений находились вспомогательные дизель-генераторы, а также емкости со 140 тоннами дизельного топлива и 30 тоннами машинного масла, которые, к счастью, не пострадали". "По предварительным данным, серьезных повреждений корабль не получил", - добавил собеседник агентства.

Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов 16 декабря сообщил ТАСС, что корпорация сможет озвучить первые результаты расследования пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" через две недели, в настоящее время работает комиссия. На прошлой неделе Рахманов заявил ТАСС, что пожар не должен повлиять на сроки ремонта корабля, который планировалось завершить в 2022 году.

По данным Центра судоремонта "Звездочка", ремонтные работы на "Адмирале Кузнецове" не прерываются, несмотря на пожар, однако до особого разрешения ВМФ России запрещено применение сварки.

Теги
РоссияПожар на крейсере "Адмирал Кузнецов"
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