СК возбудил уголовное дело об убийстве против депутата гордумы Переславля-Залесского

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении депутата Переславль-Залесской городской думы, подозреваемого в убийстве. Об этом сообщила журналистам пресс-служба следственного управления СК РФ по Ярославской области.

"14 декабря текущего года на открытом участке местности населенного пункта Троицкая Слобода городского округа Переславль-Залесский было обнаружено тело 60-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. По данному факту следственными органами СК РФ по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). По подозрению в совершении преступления задержан 53-летний местный житель", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, подозреваемый - депутат Переславль-Залесской городской думы Владимир Корнилов. По данным следствия, Корнилов со своим знакомым распивал спиртные напитки. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого Корнилов избил знакомого, после чего задушил. Проводятся следственные действия, назначены судебные экспертизы, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Корнилов являлся главой фракции "Единая Россия" в городской думе Переславля-Залесского. во вторник он объявил о выходе из фракции и политсовета партии.