Задержанному по делу о нападении на главу ЦПЭ МВД Ингушетии предъявлено обвинение

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Выходцу из Ингушетии Алихану Оздоеву, задержанному ранее по подозрению в причастности к нападению на главу ЦПЭ МВД Ингушетии, предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда, который будет рассматривать вопрос об аресте Оздоева.

"Ему уже предъявили обвинение по ст. 222 УК ("Незаконное ношение оружия") и ч. 3 ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа")", - сказали в пресс-службе.

Следствие требует заключить под стражу Оздоева - 11-го фигуранта дела об убийстве Ибрагима Эльджаркиева. "В суд поступило ходатайство об аресте Алихана Оздоева, который подозревается по ст. 222 УК ("Незаконное ношение оружия") и ч. 3 ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") УК РФ", - сказали в суде.