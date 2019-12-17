Суд продлил на полгода арест участнику акции 27 июля в Москве Суровцеву

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Тверской суд Москвы во вторник продлил на полгода арест участнику несанкционированной акции в столице 27 июля Сергею Суровцеву, обвиняемому в нападении на росгвардейца, передает корреспондент ТАСС из зала суда, где рассматривается дело по существу.

В начале заседания прокурор потребовал продлить подсудимому меру пресечения в виде содержания под стражей. Защита возражала. Выслушав доводы сторон, суд огласил решение.

"Суд постановил продлить срок содержания в СИЗО подсудимому Суровцеву до 10 июня 2020 года", - сказала судья Елена Булгакова.

По данным СК, анализ видео с камер наблюдения и свидетельские показания позволили установить, что 27 июля 30-летний Сергей Суровцев, находясь на Тверской улице, поднял секцию металлического ограждения и ударил ею сотрудника Росгвардии, а затем пытался блокировать передвижение других сотрудников правоохранительных органов, обеспечивавших соблюдение правопорядка. Ему предъявлено обвинение в применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). По данным открытых источников, Суровцев занимается бизнесом в сфере интернет-технологий.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более 1000 человек. СК возбудил уголовное дело по статьям 318 и 212 ("Применение насилия в отношении представителя власти" и "Участие в массовых беспорядках") УК РФ. Были арестованы около 20 человек, в отношении некоторых из них вынесены приговоры.