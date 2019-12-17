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Расследование стрельбы в воинской части в Забайкалье

Устроивший стрельбу в Забайкалье солдат признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях

Адвокат призывника Руслан Нагиев также отметил, что в настоящее время возбуждено уголовное дело

ТАСС, 17 декабря. Уголовное дело возбуждено по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, где солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов устроил стрельбу, в результате которой погибли восемь человек. Об этом сообщил один из адвокатов Шамсутдинова Руслан Нагиев.

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"В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 335 УК РФ ("Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими"). По данному делу Шамсутдинов Рамиль и еще несколько солдат признаны потерпевшими", - написал Нагиев на своей официальной странице в Facebook.

25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял военнослужащих своей войсковой части, в результате два офицера и шесть его сослуживцев погибли, еще двое - находятся в тяжелом состоянии. В Минобороны сообщали, что военнослужащий устроил стрельбу, по предварительным данным, на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Теги
РоссияЗабайкальский крайРасследование стрельбы в воинской части в Забайкалье
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