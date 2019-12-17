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Ракетоносец Ту-22М3 с отказавшим двигателем приземлился в Астраханской области

Летчики не пострадали
Бомбардировщик Ту-22 Дмитрий Рогулин/ТАСС, архив
Описание
Бомбардировщик Ту-22
© Дмитрий Рогулин/ТАСС, архив

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. В Астраханской области при выполнении планового полета у самолета Ту-22М3 отказал двигатель. Самолет удалось посадить, сообщили в Минобороны России.

"При выполнении планового полета на самолете Ту-22 произошел отказ двигателя. Благодаря грамотным действиям экипажа удалось отвести машину с отказавшим двигателем от населенного пункта и выполнить посадку на грунт", - сообщили в ведомстве.

По данным ведомства, летчики не пострадали, они самостоятельно покинули машину и сейчас находятся на аэродроме базирования. В Минобороны также отметили, что полет осуществлялся без боекомплекта. На земле разрушений нет.

Как сообщил ТАСС спикер Астраханской облдумы Игорь Мартынов, депутаты планируют обсудить поощрение экипажа самолета.

Двухдвигательный сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3 с экипажем из четырех человек предназначен для поражения целей на территории противника в стратегической глубине. Сейчас на вооружении ВКС России стоят только бомбардировщики Ту-22 в модификации М3. Последняя катастрофа Ту-22МЗ произошла 22 января 2019 года при заходе на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске (Мурманская область). По сообщению Минобороны, три члена экипажа погибли, один получил ранения.

В новость внесены изменения (14:21 мск) - добавлен комментарий спикера облдумы.

Теги
РоссияАстраханская область
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