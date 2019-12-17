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В Москве 13 районных судов получили сообщения с угрозами взрывов

Из зданий эвакуировали сотрудников и посетителей

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Одиннадцать районных судов Москвы получили сообщения с угрозами взрывов и были эвакуированы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Во вторник в связи поступившими сообщениями о минировании эвакуированы Кунцевский, Тимирязевский, Чертановский, Хорошевский, Перовский, Зюзинский, Хамовнический, Головинский, Коптевский, Зеленоградский, Кузьминский районные суды", - сказал представитель Мосгорсуда.

Сообщения с угрозами взрывов поступили еще в два районных суда Москвы.

"Из-за сообщения о минировании эвакуированы также Щербинский и Преображенский районные суды", - сказала собеседник агентства.

Угроза взрыва в Зюзинском суде не подтвердилась.

В новость были внесены изменения (14:22 мск) — добавлены подробности по тексту.

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