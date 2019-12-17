Источник: Ту-22МЗ под Астраханью получил повреждения и загорелся при аварийной посадке

АСТРАХАНЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Дальний бомбардировщик ВКС России Ту-22МЗ получил повреждения и загорелся при посадке в Астраханской области, сообщил ТАСС источник в оперативных службах региона.

"Машина получила разрушения, но их степень будет определять специальная комиссия", - сказал собеседник, уточнив, что возгорание на самолете потушено. Сейчас решается вопрос об эвакуации бомбардировщика, место постоянной дислокации которого - аэродром в Калужской области.

Как уточнил ТАСС другой источник в оперативных структурах, авария произошла на закрытой территории Государственного летно-испытательного центра Министерства обороны РФ имени В. П. Чкалова за пределами городской территории.

По данным Минобороны, во время планового полета на самолете Ту-22М3 отказал двигатель. Благодаря грамотным действиям экипажа удалось отвести машину от населенного пункта и посадить ее на грунт. Летчики не пострадали, они самостоятельно покинули самолет и сейчас находятся на аэродроме базирования.

В новость внесены изменения (14:18 мск) - меняется заголовок, добавлена информация о возгорании на самолете.