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Экс-мэра Петропавловска-Камчатского подозревают в получении крупной взятки

Виталий Иваненко задержан и уже дал признательные показания

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Бывший глава Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко задержан следственными органами по подозрению в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.

"По версии следствия, глава Петропавловск-Камчатского городского округа в период с декабря 2018 года по апрель 2019 года, реализуя свой преступный умысел, направленный на получение взятки в виде денег в крупном размере, получил частями от начальника МКУ "Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа" за общее покровительство через своего родного брата взятку в виде денег в общей сумме 700 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. Также следователи установили, что подозреваемый с февраля 2019 года по март 2019 года, получил еще одну взятку в 200 тыс. рублей, переданную предпринимателем через директора МКУ "Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа" и своего родного брата за содействие при заключении муниципальных контактов и беспрепятственное подписание актов выполненных работ.

Иваненко уже дал признательные показания. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

19 ноября Иваненко подал в отставку с поста мэра по состоянию здоровья и в связи с семейными обстоятельствами. Это произошло сразу после возбуждения уголовного дела в отношении его брата. По версии следствия, именно он от имени и по поручению мэра получал взятки от третьих лиц.

Теги
РоссияКамчатский край
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