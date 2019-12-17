ФСБ задержала депутата заксобрания Ленобласти по подозрению в хищении денег у "Газпрома"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали депутата законодательного собрания Ленинградской области от партии "Единая Россия" Елену Маханек по подозрению в хищении более 20 млн рублей у дочерней структуры "Газпрома". Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

"17 декабря Маханек, являющаяся депутатом законодательного собрания Ленинградской области, следователями совместно с сотрудниками регионального УФСБ задержана в качестве подозреваемой, решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении на сайте ведомства.