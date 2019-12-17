Шереметьево, Домодедово и Жуковский проверяют из-за анонимного звонка о минировании

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Кинологи с собаками проверяют три столичных аэропорта - Домодедово, Шереметьево и Жуковский - после анонимного звонка о минировании. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В полицию поступил анонимный звонок об угрозе взрыва в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Сейчас здания аэропортов проверяют кинологи", - сказал собеседник агентства.

Аэропорты работают в штатном режиме, эвакуация не проводится.

Волна "минирований" в столице началась 28 ноября. За две недели были проверены из-за анонимных сообщений с угрозами взрывов более 3 тыс. объектов, в связи чем были эвакуированы почти 300 тыс. человек. Только в понедельник, 16 декабря, неизвестные "заминировали" около 70 объектов в столице: суды, школы, детскую больницу, аэропорты Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский, а также Киевский, Ленинградский, Курский, Белорусский и Павелецкий вокзалы. Все угрозы оказались ложными.