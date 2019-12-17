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МВД просит продлить арест хакера Ярослава Сумбаева, экстрадированного из Грузии в РФ

Судебное заседание назначено на 19 декабря

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Следственный департамент МВД РФ просит Московский городской суд продлить срок ареста хакеру Ярославу Сумбаеву, экстрадированному из Грузии в Россию в конце октября. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, судебное заседание назначено на 19 декабря.

"Следственный департамент МВД РФ просит продлить арест Сумбаева Ярослава Владимировича. Судебное заседание назначено на 13:30 мск 19 декабря", - сказал представитель суда.

Сумбаева задержали в Тбилиси в ноябре 2018 года за незаконное ношение оружия, а также изготовление и использование фальшивого документа. Позже эти обвинения с него были сняты, однако дополнительная проверка показала, что он разыскивается Интерполом по запросу российских властей.

Сумбаев связан с громким убийством следователя Евгении Шишкиной. По данным Интерпола, его и еще 28 человек в РФ обвинили в фиктивных возвратах билетов РЖД и авиакомпании S7, на чем они заработали 17 млн рублей. События относятся к 2013-2014 годам. Именно это дело, а также множество других резонансных случаев расследовала Шишкина, которую убили 10 октября 2018 года в поселке Архангельское Московской области.

В марте в Санкт-Петербурге по подозрению в совершении убийства были задержаны Абдулазиз Абдулазизов 2000 года рождения и 17-летний житель Санкт-Петербурга. Им предъявлено обвинение по ст. 295 ("Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование") и ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия) УК РФ. По данным следствия, исполнителем преступления является Абдулазизов, а посредником - 17-летний молодой человек.

В новость были внесены изменения (15:50 мск) — обновлена информация по тексту.

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