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В Новосибирске загорелся склад с газовыми баллонами

По данным МЧС, информации о пострадавших не поступало
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© ГУ МЧС России по Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 17 декабря. /ТАСС/. Склад с газовыми баллонами горит в Советском районе Новосибирска. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Склад с газовыми баллонами и монтажной пеной загорелся на ул. Варшавская. Горение происходит внутри склада", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, информации о пострадавших не поступало. Площадь склада составляет 480 кв. метров. На сайте ГУ МЧС по региону сообщается, что возгорание произошло в 19:16 (15:16 мск), на месте пожара задействовано 6 единиц техники и 18 человек личного состава. 

В новость были внесены изменения (16:48 мск) - добавлены подробности после второго абзаца.

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РоссияНовосибирская область
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