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Приговор экс-сотрудникам ФСБ и "Лаборатории Касперского" вступил в силу

Сергея Михайлова и Руслана Стоянова осудили за госизмену на 22 года и 14 лет соответственно
Сергей Михайлов и Руслан Стоянов Александр Авилов/АГН "Москва"
Описание
Сергей Михайлов и Руслан Стоянов
© Александр Авилов/АГН "Москва"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Верховный суд России во вторник признал законным приговор бывшему начальнику отдела оперативного управления Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергею Михайлову и начальнику отдела компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслану Стоянову, осужденным на 22 года и 14 лет колонии за госизмену, передает корреспондент ТАСС.

"Приговор суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - огласил постановление судья.

В то же время суд снял с Михайлова дополнительное наказание в виде ограничения свободы, которое должно было быть на него наложено после выхода из колонии.

Приговор вступил в законную силу.

Заседание прошло в закрытом режиме в связи с секретностью дела. Защитники отказались от комментариев по его итогам.

26 февраля Московский окружной военный суд признал виновными и госизмене и приговорил к 22 годам колонии строгого режима Сергея Михайлова и к 14 годам - Руслана Стоянова. По решению суда им также назначен штраф: Михайлову - в размере 400 тыс. рублей, Стоянову - 150 тыс. рублей. Кроме того, решением суда бывший сотрудник ФСБ лишен воинского звания полковник запаса и государственных наград: ордена "За военные заслуги", орденов "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней. Михайлов признан виновным по двум эпизодам госизмены. Как сообщалось ранее, по мнению следователей, обвиняемые передавали США сведения, составляющие государственную тайну.

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