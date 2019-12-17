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В Омске избили главного редактора одного из местных интернет-порталов

Неизвестные избили Константина Скачкова во дворе

ОМСК, 17 декабря. /ТАСС/. Главного редактора омского интернет-портала "Глагер" Константина Скачкова избили в Омске. Региональное УМВД проводит по данному факту проверку, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ведомства.

"В воскресенье он [Скачков] обратился в медицинское учреждение, оттуда в городскую полицию пришла справка. Гражданин утверждает, что его избили неизвестные. По данному факту проводится проверка", - сказали в пресс-службе.

В сообщении, опубликованном на портале, Скачков рассказывает, что его избили в соседнем дворе.

"Били сильно, но не недолго, очевидно, поэтому и выжил. Не взяли ничего: деньги, часы, телефон - все на месте. Все обследования пройдены, жить буду, и мозг, мой основной рабочий орган, не пострадал. Подбитые глаза, отсутствие пары зубов, гематомы - это ерунда", - говорится в сообщении.

На портале "Глагер" публикуются истории, главные новости региона, лонгриды и авторские проекты.

Теги
РоссияОмская область
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