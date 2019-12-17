В Липецкой области пациентка выпала на трассу из машины скорой помощи

ТАСС, 17 декабря. Следователи в Липецкой области возбудили уголовное дело на фельдшера бригады скорой помощи Задонской районной больницы, из автомобиля которой на дорогу выпала пациентка. Женщина при падении получила тяжелые травмы, сообщила во вторник на своем сайте пресс-служба прокуратуры по Липецкой области.

"В отношении фельдшера возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей")", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По ее данным, женщину с подозрением на инсульт фельдшер на автомобиле скорой помощи вначале привезла в больницу города Задонска, оттуда ее врачи отправили в Липецк, но в областном центре медики решили вернуть ее обратно. Когда они уже возвращались в Задонск, фельдшер не осталась в салоне с больной, а села в кабину водителя.

"В пути женщине стало плохо, она встала с сиденья и облокотилась на одну из створок дверей автомобиля скорой помощи, которая во время движения открылась. Женщина выпала на трассу, получив тяжелый перелом бедра и челюсти. Отсутствие пациентки бригада обнаружила только по прибытии в больницу", - говорится в сообщении прокуратуры.

Как уточняется в сообщении, фельдшер на автомобиле вернулась на трассу и забрала пострадавшую.