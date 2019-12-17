В Ингушетии задержали 12-го подозреваемого по делу о покушении и убийстве главы ЦПЭ

МАГАС, 17 декабря. /ТАСС/. Правоохранители в Ингушетии задержали еще одного подозреваемого в причастности к нападению на начальника ЦПЭ МВД РФ по республике Ибрагима Эльджаркиева. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Еще один подозреваемый (12-й - прим. ТАСС) в убийстве Эльджаркиева задержан в Экажево. Как и прежде в этом деле задержание проводили прикомандированные из Москвы сотрудники правоохранительных органов", - сказал источник.

Ранее источник ТАСС сообщал, что следователи установили 40 человек в рамках расследования уголовного дела о покушении на главу Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, а также по делу о его убийстве.

Ибрагима Эльджаркиева и его брат застрелили 2 ноября в Москве. По информации источника в правоохранительных органах, убийца выстрелил около десяти раз и скрылся на автомобиле. Машину подозреваемого нашли у метро на юго-западе столицы. 18 ноября Басманный суд Москвы заочно арестовал жителя Ингушетии Курейша Картоева, который обвиняется в убийстве Эльджаркиева. 27 ноября стало известно об аресте Басманным судом Гилани Костоева и Ахмеда Арапиева.

В январе 2019 года на Эльджаркиева уже было совершено покушение - его машину обстреляли, когда он возвращался из Чечни в Ингушетию. По подозрению в совершении этого преступления 7 декабря Басманный суд арестовал бизнесмена Хасана Полонкоева и двух его родственников. После этого были помещены под стражу еще четыре человека. Все они не признают вину.