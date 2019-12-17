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NBC: в США при стрельбе в казино погибли три человека

По данным телеканала, инцидент произошел в игорном заведении Emerald Casino в штате Монтана

ТАСС, 17 декабря. Три человека погибли и еще один пострадал в результате стрельбы в казино в городе Грейт-Фолс (штат Монтана). Об этом во вторник сообщила телекомпания NBC.

По ее данным, инцидент произошел рано утром в игорном заведении Emerald Casino, внутри которого приехавшие на вызов медицинские работники обнаружили тела троих погибших. Позднее в местной больнице нашли и пострадавшего. Полиция начала операцию по поиску стрелка, в результате которой он был ликвидирован.

Как сообщают власти, находящаяся рядом с казино начальная школа во вторник будет закрыта.

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