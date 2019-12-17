{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Подмосковье задержали подозреваемого, ранившего ножом трех работников склада

Возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Подмосковные полицейские задержали подозреваемого, который ранил трех работников склада ножом во время ссоры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"Установлено, что злоумышленник в ходе распития спиртных напитков в деревне Новоселки на почве возникших личных неприязненных отношений причинил телесные повреждения трем мужчинам, которые впоследствии с ножевыми ранениями госпитализированы в медицинское учреждение. Подозреваемый задержан", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Ранее в полиции сообщали, что конфликт произошел между работниками склада.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что мужчины обсуждали график дежурств на новогодние праздники, в итоге они поссорились, а после произошла драка.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
NBC: в США при стрельбе в казино погибли три человека
По данным телеканала, инцидент произошел в игорном заведении Emerald Casino в штате Монтана
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС