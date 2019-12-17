В Подмосковье задержали подозреваемого, ранившего ножом трех работников склада

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Подмосковные полицейские задержали подозреваемого, который ранил трех работников склада ножом во время ссоры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"Установлено, что злоумышленник в ходе распития спиртных напитков в деревне Новоселки на почве возникших личных неприязненных отношений причинил телесные повреждения трем мужчинам, которые впоследствии с ножевыми ранениями госпитализированы в медицинское учреждение. Подозреваемый задержан", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Ранее в полиции сообщали, что конфликт произошел между работниками склада.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что мужчины обсуждали график дежурств на новогодние праздники, в итоге они поссорились, а после произошла драка.