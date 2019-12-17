В Татарстане обвиняемый в применении рабского труда полицейский арестован на 2 месяца

КАЗАНЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Суд в Татарстане арестовал на два месяца бывшего полицейского, обвиняемого в использовании рабского труда в отношении жителя республики. Об этом во вторник ТАСС сообщил юрист Андрей Сучков, представляющий интересы потерпевшего.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил об аресте мужчины, ему было предъявлено обвинение. По его словам, речь идет об использовании рабского труда.

"Арест был в среду. Мера пресечения - на два месяца", - сказал Сучков.

В июле 2019 года в СМИ появилась информация о том, что двое мужчин-полицейских якобы похитили жителя Татарстана и около месяца заставляли его работать на ферме их отца. Мужчина сообщил журналистам, что его избивали, ошпарили руки кипятком.

"Во-первых, [потерпевшему] угрожали необоснованным привлечением к уголовной ответственности, поскольку [обвиняемый] являлся сотрудником полиции. Также в отношении него применяли насилие", - сказал Сучков, уточнив, что по делу проходит не только экс-полицейский, но и его отец.

По данным пресс-службы МВД по Татарстану, ведомство провело служебную проверку по опубликованной в СМИ информации о причастности полицейских отдела МВД России по Нурлатскому району к похищению и принуждению к труду местного жителя. По ее результатам оперуполномоченного угрозыска ОМВД России по Нурлатскому району уволили "за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел", он также "понесет наказание в рамках действующего законодательства".