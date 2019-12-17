Форин оффис призвал жену дипломата США, из-за которой погиб британец, вернуться в Англию

ЛОНДОН, 17 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб призвал жену американского дипломата Энн Сакулас вернуться в Англию, если британская прокуратура признает ее виновной в ДТП со смертельным исходом на территории королевства. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении главы Форин оффиса.

"Я призываю, чтобы Энн Сакулас поступила правильно. Если Королевская прокурорская служба примет решение о [ее] виновности, я настоятельно рекомендую ей вернуться в Великобританию и сотрудничать со следствием, ведущим расследование уголовного дела", - заявил Рааб после встречи с родителями 19-летнего британца Гарри Данна. Он разбился на мотоцикле 27 августа, столкнувшись со следовавшим по полосе встречного движения автомобилем, за рулем которого находилась американка.

По данным телеканала Sky News, после аварии американская сторона рекомендовала женщине, которой была предоставлена дипломатическая неприкосновенность, вернуться в США. Посольство США также отклонило полученный от британской полиции запрос о снятии иммунитета с подозреваемой, которая первоначально сотрудничала со следствием, а затем покинула территорию королевства.

Адвокаты семьи Гарри Данна настаивают на том, что Сакулас не могла пользоваться дипломатическим иммунитетом, позволившем ей вернуться на родину в разгар следствия. Юристы полагают, что ее супруг, несмотря на наличие дипломатического паспорта, не может считаться американским дипломатом. По информации британских СМИ, он был сотрудником разведслужб, работавшим на британской авиабазе Кроутон в графстве Нортгемптоншир, где расположен центр связи ВВС Соединенных Штатов. Согласно данным, обнародованным в 2013 году экс-сотрудником спецслужб США Эдвардом Сноуденом, именно с этой базы по защищенным каналам в США для ЦРУ направлялись секретные сведения и данные прослушки телефонов европейских политиков.

1 ноября полиция Нортгемптоншира передала результаты своего расследования ДТП в Королевскую прокурорскую службу. Когда главный государственный орган надзора и обвинения по уголовным делам примет свое решение, на данный момент не ясно.

Рааб во вторник пообещал, что британский МИД наведет порядок в вопросе предоставления дипломатического иммунитета сотрудникам упомянутой авиабазы. По его словам, он подтвердил намерение "до завершения года довести до конца пересмотр существующих соглашений с авиабазой Кроутон, чтобы гарантировать, что они не могут вновь быть использованы подобным образом".