Вандалы осквернили еврейское кладбище в Словакии

ПРАГА, 17 декабря. /ТАСС/. Осквернение еврейского кладбища, во время которого вандалы уничтожили 59 находящихся там памятников, произошло в городе Наместово - районном центре в Жилинском крае на северо-западе Словакии. Об этом сообщил во вторник представитель гражданского объединения "Помни!" Карол Куртулик, слова которого привело братиславское сетевое издание "Новины".

"Неизвестные вандалы разбили 59 памятников на еврейском кладбище в Наместово, - подчеркнул он. - Такого не происходило даже во время Второй мировой войны (в годы фактической оккупации Словакии нацистами - прим. ТАСС)".

На еврейском кладбище, большинство памятников на котором были установлены десятки лет назад, недавно завершились реставрационные работы. Они длились более 10 лет.

Возмущение актом вандализма выразил председатель Союза еврейских религиозных общин Словакии Рихард Дуда. Бесчинства вандалов он сравнил с действиями террористов и боевиков исламистских организаций, уничтожающих наследие мировой культуры на Ближнем Востоке.

Словацкая полиция приступила к поиску вандалов. Им грозит многолетнее заключение.