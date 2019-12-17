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Расследование перестрелки в Ростовской области

В СК сообщили о задержании троих участников перестрелки в Ростовской области

По данным ведомства, ведется розыск еще одного обвиняемого

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали на границе с Украиной троих участников перестрелки с пятью погибшими в Ростовской области, сообщили журналистам в среду в следственном управлении СК РФ по региону.

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"Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям в населенном пункте Ровеньки Белгородской области при попытке пересечь государственную границу России с Украиной были задержаны трое обвиняемых, ранее объявленные в международный розыск. В настоящее время с ними выполняются необходимые следственные действия. Розыск еще одного обвиняемого продолжается", - сказала представитель следственного управления, уточнив, что задержание было проведено 16 декабря.

Она добавила, что ранее всем четверым было заочно предъявлено обвинение в совершении убийства и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

22 октября в перестрелке на хуторе Чернозубовка пять человек погибли, двоих госпитализировали. По данным полиции, конфликт произошел между жителями хутора из-за участков для выпаса скота. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Ранее по этому делу были арестованы директор местного сельхозкооператива Василий Дакишвили, которого в суде назвали предполагаемым организатором перестрелки, а также Салим Мусаев, подозреваемый в пособничестве в убийстве. В ноябре задержали еще четверых участников перестрелки.

Теги
РоссияРостовская областьРасследование перестрелки в Ростовской области
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