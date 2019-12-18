На Сахалине осудили троих полицейских за издевательство над задержанной

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Суд приговорил троих сотрудников управления МВД Южно-Сахалинска к 3, 4 и 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима за издевательство над человеком. Об этом сообщила в среду прокуратура Сахалинской области.

"Согласившись с мнением государственного обвинителя, суд приговорил виновных к 4,5 годам, 4 годам и 3 годам лишения свободы соответственно в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Суд признал подсудимых виновными по п. "а", "б" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия и угрозой его применения, и специальных средств). Все трое лишены права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на три года.

По данным прокуратуры, трое оперуполномоченных УМВД Южно-Сахалинска издевались над задержанной ими женщиной, они били ее, угрожали, использовали электрошокер с целью склонить женщину к признательным показаниям, по их мнению, в краже денег.