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Источник: пять японских рыболовных судов задержаны у Курил для досмотра

Источник в правоохранительных органах не уточнил подробности задержания судов и количество моряков на них

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Российские пограничники задержали и сопроводили для досмотра к Курилам пять японских рыболовецких судов. Эту информацию среду подтвердил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Пять японских судов действительно были задержаны [с целью проведения досмотра]. Сейчас проводится осмотр", - сообщил собеседник агентства, не уточнив подробности задержания судов и количество моряков на них.

Ранее телеканал NHK со ссылкой на источник в МИД Японии сообщил, что во вторник российские пограничники задержали для досмотра японские рыболовецкие суда, часть из которых принадлежит кооперативу в городе Немуро (северная префектуры Хоккайдо). По сведениям телеканала, пограничники сопроводили суда для досмотра на один из островов южной части Курил (Сахалинская область). Информация о числе японских моряков на борту задержанных шхун не приводилась. В свою очередь агентство Kyodo со ссылкой на данные Управления рыболовства Японии утверждало, что задержанные суда занимались промыслом осьминога в соответствии с двусторонним соглашением.

Аналогичный случай с задержанием японского рыболовецкого судна произошел в феврале. Тогда судно "Нисиномару-68", занимавшееся промыслом краба в водах Японского моря, было доставлено в Находку. После того как капитан признал нарушения правил лова в исключительной экономической зоне РФ и оплатил штраф, оно было отпущено.

Теги
ЯпонияРоссияСахалинская область
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