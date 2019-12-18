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Один человек погиб при пожаре на золотодобывающем руднике в Якутии

Еще один пострадал

ЯКУТСК, 18 декабря. /ТАСС/. Один человек погиб, еще один пострадал в результате пожара на золотодобывающем руднике "Гросс" в Олекминском районе на юге Якутии республики, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Один человек пострадал, еще один погиб", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что сообщение о пожаре поступило 17 декабря. Площадь возгорания составила 56 кв. метров.

Рудник "Гросс" входит в состав международной компании Nordgold, которая располагает 10 действующими рудниками в России, Казахстане, Буркина-Фасо, Гвинее.

Теги
РоссияЯкутия
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