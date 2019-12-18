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Заключенные устроили беспорядки в тюрьме в Панаме

Погибли 12 человек

МЕХИКО, 18 декабря. /ТАСС/. Беспорядки, сопровождавшиеся гибелью людей, произошли во вторник в тюрьме "Хойита" на востоке столицы Панамы. Об этом сообщил заместитель главы полиции республики Алексис Муньос.

"Погибли 12 заключенных, двое получили тяжелые травмы и находятся в больнице, еще 11 пострадали", - сказал он журналистам. Запись заявления Муньоса была опубликована на странице полиции в Twitter.

По данным панамской газеты La Prensa, в ходе столкновений использовалось огнестрельное оружие, в том числе автоматическое. Сведений о возможных причинах стычки обнародовано не было.

Теги
Панама
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