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СМИ: число жертв обвала на шахте в Китае возросло до 16

Поисково-спасательные работы завершены

ПЕКИН, 18 декабря. /ТАСС/. Число погибших в результате обвала на угольной шахте в провинции Гуйчжоу на юге Китая увеличилось до 16. Об этом в среду сообщило агентство "Синьхуа".

Ранее поступала информация о 14 погибших и еще двух рабочих, оказавшихся под завалами.

По данным агентства, поисково-спасательные работы завершены. Власти проводят расследование причин происшествия.

Авария на шахте в уезде Аньлун произошла 17 декабря. В момент ЧП под землей находились 23 человека, семерых из них удалось спасти.

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Китай
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