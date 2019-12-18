СМИ: в пригороде Токио произошел пожар в авомобильном тоннеле

ТОКИО, 18 декабря. /ТАСС/. Водитель автобуса погиб, еще 22 человека получили ранения или отравились дымом в результате возгорания и столкновения более 10 автомобилей в подводном тоннеле в примыкающем к Токио городе Кавасаки. Об этом сообщил в среду телеканал TBS.

Инцидент произошел после того, как на трассе загорелся грузовик. Водитель сумел остановить его и выбраться из авто. Однако разгоревшееся пламя фактически перекрыло движение в тоннеле.

В результате у въезда в тоннель начались массовые столкновения автомобилей, задыхавшиеся люди бросали машины и пытались выбраться. В настоящее время движение на трассе восстановлено.