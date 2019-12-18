В МВД создали группу по пресечению правонарушений со стороны наркополицейских

"В структуре ГУ СБ МВД России в текущем году создана группа по предупреждению и пресечению правонарушений со стороны сотрудников органов внутренних дел в сфере оборота наркотиков", - говорится в сообщении министерства.

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. МВД создало в Главном управлении собственной безопасности (ГУ СБ) группу по пресечению правонарушений со стороны наркополицейских. Об этом в среду сообщает пресс-центр МВД.

Служба собственной безопасности была создана в системе МВД России ровно 24 года назад. В министерстве подчеркнули, что одним из приоритетных направлений деятельности подразделений собственной безопасности является выявление, пресечение и раскрытие фактов преступной деятельности сотрудников органов внутренних дел, совершаемых в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

В июне по итогам ежегодной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев поручил руководителям Главного управления собственной безопасности и организационно-штатному управлению МВД России подготовить предложения о создании в структуре службы собственной безопасности специализированных подразделений. Президент в ходе прямой линии сказал, что МВД России необходимо создать в системе собственной безопасности структуру, которая займется злоупотреблениями в делах, подобных делу журналиста интернет-издания Meduza Ивана Голунова, которого обвинили в покушении на сбыт наркотиков.

Журналист Meduza Иван Голунов был задержан 6 июня по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Никулинский суд Москвы отправил его под домашний арест. 11 июня по результатам комплексных экспертиз обвинения с журналиста были сняты, он был освобожден. По итогам служебной проверки, проведенной после возбуждения уголовного дела в отношении Голунова, были уволены со службы начальник управления внутренних дел по Западному административному округу ГУ МВД РФ по Москве Андрей Пучков, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве Юрий Девяткин, глава отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров, а также четверо сотрудников УВД по ЗАО.