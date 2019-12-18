В Подмосковье проверяют четыре ТРЦ из-за анонимных звонков об угрозе взрыва

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Сотрудники оперативных служб проверяют четыре торгово-развлекательных центра в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в среду в правоохранительных органах.

"Поступили анонимные звонки о возможном минировании ТРЦ "Рио" в Коломне, ТРЦ "Шелковый путь" на 32-м км МКАД, а также ТРЦ "Вегас" на 24-м км МКАД. Начаты проверки торговых центров", - сказал источник. Он добавил, что в них задействованы представители всех оперативных служб.

Также неизвестный сообщил о заложенном взрывном устройстве в ТРЦ "Белая дача" в Котельниках.

Волна "минирований" в столице началась 28 ноября. За две недели были проверены из-за анонимных сообщений с угрозами взрывов более 3 тыс. объектов, в связи чем были эвакуированы почти 300 тыс. человек. В Подмосковье были зафиксированы единичные угрозы взрыва, но в понедельник и во вторник неизвестные "минировали" аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Все угрозы взрыва оказались ложными.

В новость были внесены изменения (11:47 время мск) — обновлена информация о количестве ТРЦ.