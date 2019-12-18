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Обновлено 

В Москве из-за сообщений об угрозе взрыва проверяют шесть ТРЦ и один суд

Также сотрудники оперативных служб начали проверку нескольких ТРЦ в Подмосковье

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Неизвестный сообщил о том, что в зданиях шести торговых центров в Москве и в одном районном суде заложены взрывные устройства, на место направлены сотрудники оперативных служб. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"Анонимные сообщения с угрозами взрыва поступили в ТЦ "Кунцево плаза", "Океания", "Европейский", "Капитолий" и "Принц плаза". Для проверки информации и обследования территории на место направлены сотрудники оперативных служб и кинологи", - сказал собеседник агентства.

Также неизвестный сообщил о заложенном взрывном устройстве в ТРЦ "Рио" на Дмитровском шоссе.

Кроме того, по данным источника, проверка также проходит в здании Чертановского районного суда.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники оперативных служб начали проверку нескольких торгово-развлекательных центров в Подмосковье.

Волна "минирований" в столице началась 28 ноября. За две недели были проверены из-за анонимных сообщений с угрозами взрывов более 3 тыс. объектов, в связи чем были эвакуированы почти 300 тыс. человек.

В новость были внесены изменения (11:50 время мск) — обновлена информация по тексту.

Теги
Россия
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В Подмосковье проверяют четыре ТРЦ из-за анонимных звонков об угрозе взрыва
Сообщения о возможном минировании поступили в ТРЦ "Рио" в Коломне, ТРЦ "Шелковый путь" на 32-м км МКАД, ТРЦ "Вегас" на 24-м км МКАД и ТРЦ "Белая дача" в Котельниках
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