"Сафмар" опроверг информацию об обысках в доме и офисах Михаила Гуцериева

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Холдинг "Сафмар", подконтрольный бизнесмену Михаилу Гуцериеву, опроверг сообщения о проведении обысков в его квартирах и офисах.

"Это неправда, не соответствует действительности", - сказали ТАСС в среду

Группа "Сафмар" основана одним из крупнейших предпринимателей России Михаилом Гуцериевым. Промышленно-финансовая группа "Сафмар" - российский многоотраслевой конгломерат. В его структуру входят компании нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, угольной, калийной промышленности, финансовые активы, сети ретейла, строительные и девелоперские холдинги, компании по управлению коммерческой недвижимостью, логистические центры, отели, медийные ресурсы (радиостанции и телеканалы).