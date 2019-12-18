СМИ: шесть человек погибли в результате ДТП с автобусом в Гонконге

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 18 декабря. /ТАСС/. Шесть человек погибли, 39 получили ранения различной степени тяжести в результате аварии двухэтажного автобуса в среду в Гонконге. Такие уточненные данные приводит газета South China Morning Post.

Катастрофа произошла в пригородном районе Шэн Шуй, вблизи границы с материковым Китаем. Во время движения по скоростному шоссе рейсовый автобус, направлявшийся с острова Гонконг на Новые территории, потерял управление и врезался в дерево. Пятеро пассажиров умерли на месте, смерть еще одной пострадавшей была зафиксирована позже в больнице.

На место происшествия прибыли 10 пожарных машин и 16 карет скорой помощи. Спасателям пришлось вызволять заблокированных пассажиров из сильно покореженного салона с верхнего яруса с помощью лестниц.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам выразила соболезнования в связи с крупнейшим в городе ДТП за последние месяцы.

В феврале 2018 года авария двухэтажного автобуса этой же компании, который опрокинулся на повороте, повлекла гибель 19 и ранения более 60 человек.

В новость были внесены изменения (15:24 мск) - уточняется число жертв, приводятся подробности, меняется источник.