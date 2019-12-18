{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

СМИ: шесть человек погибли в результате ДТП с автобусом в Гонконге

Ранения получили 39 человек

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 18 декабря. /ТАСС/. Шесть человек погибли, 39 получили ранения различной степени тяжести в результате аварии двухэтажного автобуса в среду в Гонконге. Такие уточненные данные приводит газета South China Morning Post.

Катастрофа произошла в пригородном районе Шэн Шуй, вблизи границы с материковым Китаем. Во время движения по скоростному шоссе рейсовый автобус, направлявшийся с острова Гонконг на Новые территории, потерял управление и врезался в дерево. Пятеро пассажиров умерли на месте, смерть еще одной пострадавшей была зафиксирована позже в больнице.

На место происшествия прибыли 10 пожарных машин и 16 карет скорой помощи. Спасателям пришлось вызволять заблокированных пассажиров из сильно покореженного салона с верхнего яруса с помощью лестниц.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам выразила соболезнования в связи с крупнейшим в городе ДТП за последние месяцы.

В феврале 2018 года авария двухэтажного автобуса этой же компании, который опрокинулся на повороте, повлекла гибель 19 и ранения более 60 человек.

В новость были внесены изменения (15:24 мск) - уточняется число жертв, приводятся подробности, меняется источник.

Теги
Китай
Реклама на ТАСС
"Болотное дело"
Прокурор просит восемь лет колонии для фигуранта "болотного дела" Бученкова
По словам прокурора, Дмитрий Бученков ударил полицейского, а также распылил газовый баллончик в сторону сотрудников полиции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС