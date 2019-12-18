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Начальника одного из отделов керченского УФССП заподозрили в получении взятки

Кроме того, фигурантами уголовного дела стали его заместитель и судебный пристав-исполнитель

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Начальника одного из отделов судебных приставов по Керчи управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) заподозрили в получении взяток. Суд поместил мужчину под домашний арест. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

По версии следствия, подозреваемый и его заместитель дали указание судебному приставу-исполнителю окончить исполнительные производства в отношении предприятия по взысканию штрафа на сумму 1,1 млн рублей. В этот же день подчиненная вынесла соответствующие постановления. 12 декабря этого года замначальника отдела получил от посредника 100 тыс. рублей, распределив их впоследствии между коллегами. После чего всех участников преступной схемы задержали сотрудники спецподразделения УФСБ России по Республики Крым и Севастополю.

"По ходатайству следствия судом всем обвиняемым избрана мера пресечения: начальнику отдела и его заместителю - домашний арест, приставу-исполнителю в связи с определенными обстоятельствами - подписка о невыезде", - говорится в сообщении.

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