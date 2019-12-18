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Число погибших детей на пожарах в регионах СЗФО выросло в этом году на 60%

Всего при пожарах на территории округа погибли 28 несовершеннолетних

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Число детей, которые погибли на пожарах в регионах Северо-Западного федерального округа (СЗФО) в этом году, увеличилось на 60% по сравнению с прошлым годом - с 17 до 28. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу Алексей Аникин, выступая с докладом на подведении итогов работы за 2019 год системы предупреждения и ликвидации ЧС в СЗФО.

После упразднения в системе МЧС региональных центров, в том числе Северо-Западного, петербургское управление ведомства стало координирующим для подразделений в СЗФО.

"В уходящем году увеличилась гибель детей на пожарах - с 17 до 28 несовершеннолетних. Наиболее сложная обстановка сложилась в Архангельской, Вологодской и Ленинградской областях", - сказал Аникин.

Он добавил, что в этом году на территории округа уменьшилось число чрезвычайных ситуаций - за год их произошло 16, в то время как в 2018 году в регионах СЗФО случилось 20 ЧС. "Количество погибших на них людей уменьшилось на 74% - с 47 до 12 человек", - отметил начальник главка.

Всего за год в округе произошло более 42 тыс. пожаров, в результате которых погибли 815 человек, в том числе 590 человек до прибытия пожарных на место инцидента. Аникин также отметил, что за 2019 год во время ЧП в регионах округа удалось спасти более 13,5 тыс. человек.

Статс-секретарь - заместитель министра МЧС Алексей Серко, выступая на заседании, призвал руководство главков МЧС в субъектах СЗФО уделить внимание профилактике для предотвращения гибели людей на пожарах, в том числе детей.

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РоссияАрхангельская областьВологодская областьЛенинградская область
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