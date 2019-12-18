СК возбудил дело о вербовке в ряды террористов более 100 осужденных в колонии в Калмыкии

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении уроженца Дагестана, создавшего в колонии в Калмыкии террористическое сообщество, куда он вовлек более 100 осужденных. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В Главном следственном управлении СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу возбуждено уголовное дело в отношении 22 лиц по ч. 1 и ч. 2 ст. 205.4 УК РФ ("Создание террористического сообщества и участие в нем"). По данным следствия, не позднее 2013 года уроженец Республики Дагестан, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия, в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма создал на территории указанной колонии террористическое сообщество", - сообщила представитель СК. По данным следствия, в него с 2013 года вошли более 100 осужденных.

В масштабной операции, которая прошла в Калмыкии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Краснодарском крае и Волгоградской области, приняли участие сотрудники Следственного комитета, ФСБ, ФСИН и полицейские. Силовики, по словам Петренко, провели обыски по местам жительства подозреваемых и их близких родственников, а также в служебном кабинете первого заместителя начальника УФСИН России по Республике Калмыкия.

Всего удалось установить 22 человека, причастных к созданию преступного сообщества или участию в нем. Большинство из них отбывают наказание в исправительных учреждениях, а пятерых, находившихся на свободе, удалось задержать. Еще троих участников группировки сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в Дагестане, когда те оказали вооруженное сопротивление.

Сейчас, отметила представитель СК, следователи устанавливают роли каждого подозреваемого и проверяют их причастность к совершению других преступлений.

"Следствием принимаются активные меры для установления других участников преступления. Также будет дана правовая оценка действиям сотрудников республиканского УФСИН [по Калмыкии]", - заключила Петренко.

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