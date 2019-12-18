На Кубани возбудили пять уголовных дел после лесных пожаров

КРАСНОДАР, 18 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы на Кубани возбудили пять уголовных дел после массовых лесных пожаров на Кубани, ущерб превысил 2,6 млн рублей. Об этом ТАСС в среду сообщил прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.

Лесные пожары в Краснодарском крае начались 7 ноября, лесная подстилка горела в Северском, Туапсинском районах, в Горячем Ключе, в Сочи. По предварительным данным, причиной называли умышленные поджоги. Краевая прокуратура проводила проверку. На территории региона был введен особый противопожарный режим, последние лесные пожары удалось ликвидировать лишь 26 ноября.

"Общая площадь возгорания составила 628 га (в 2018 году - 100 га), ущерб превысил 2,6 млн рублей. В настоящее время уже возбуждены и расследуются пять уголовных дел. В ходе проверок выявлены факты ненадлежащего ведения уполномоченным органом противопожарной пропаганды. Прокуратурой края направлена соответствующая информация в Законодательное собрание Краснодарского края для инициирования вопроса об увеличении бюджетных ассигнований, предусмотренных проектом закона края "О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"", - сказал Табельский.

Он добавил, что также после проверок будет дана уголовно-правовая оценка действиям работников управления лесного хозяйства. По его словам, установлено, что мониторинг пожарной опасности в лесах на Кубани проводился недолжным образом из-за отсутствия необходимого финансирования на авиационное патрулирование, обустройство наблюдательных пунктов и мест для хранения пожарного инвентаря, строительство и содержание лесных дорог, а также укомплектование штата лесопожарных подразделений.

"Проблема лесных пожаров как никогда актуальна в Краснодарском крае. В этом году их количество превысило более чем в 2 раза показатель прошлого года (114 против 52 в 2018 году)", - резюмировал прокурор Краснодарского края.