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Суд арестовал жителя Ленинградской области, подозреваемого в изнасиловании дочери

Под стражей Андрей Бовт проведет два месяца
Андрей Бовт (слева) Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Андрей Бовт (слева)
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Гатчинский городской суд в среду заключил под стражу Андрея Бовта, которого подозревают в изнасиловании дочери. Об этом журналистам сообщил прокурор после заседания.

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"Мера пресечения - заключение под стражу сроком на два месяца", - сказал прокурор.

16 декабря в частном доме в Гатчинском районе сотрудники правоохранительных органов обнаружили арсенал, в котором находились автоматы, пистолеты и большое количество боеприпасов. Кроме того, удалось задержать жильца дома - многодетного отца Андрея Бовта, которого подозревают в насилии над несовершеннолетней дочерью. Свою вину задержанный мужчина не признает.

Теги
РоссияЛенинградская область
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