Суд арестовал жителя Ленинградской области, подозреваемого в изнасиловании дочери

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Гатчинский городской суд в среду заключил под стражу Андрея Бовта, которого подозревают в изнасиловании дочери. Об этом журналистам сообщил прокурор после заседания.

"Мера пресечения - заключение под стражу сроком на два месяца", - сказал прокурор.

16 декабря в частном доме в Гатчинском районе сотрудники правоохранительных органов обнаружили арсенал, в котором находились автоматы, пистолеты и большое количество боеприпасов. Кроме того, удалось задержать жильца дома - многодетного отца Андрея Бовта, которого подозревают в насилии над несовершеннолетней дочерью. Свою вину задержанный мужчина не признает.