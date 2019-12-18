{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
"Болотное дело"
Обновлено 

Прокурор просит восемь лет колонии для фигуранта "болотного дела" Бученкова

По словам прокурора, Дмитрий Бученков ударил полицейского, а также распылил газовый баллончик в сторону сотрудников полиции

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Гособвинение просит Замоскворецкий районный суд назначить восемь лет колонии заочно Дмитрию Бученкову, находящемуся в международном розыске и обвиняемому в участии в массовых беспорядках на Болотной площади в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, который рассматривает дело в отношении подсудимого в заочной форме.

"Прошу признать подсудимого Бученкова виновным и путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ему восемь лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Срок отбытия наказания исчислять с момента его задержания", - сказала прокурор.

По ее словам, Бученков нанес одному из полицейских "не менее двух ударов кулаками в голову и живот, распылил газовый баллончик в сторону сотрудников полиции". Прокурор также попросила удовлетворить заявленные потерпевшей стороной иски об ущербе, причиненном массовыми беспорядками, на общую сумму около 30 млн рублей. Потерпевшими по делу признаны в том числе ООО "ЭКО-универсал" - компания, которой принадлежат биотуалеты, ГКУ "Дирекция ЖКХиБ ЦАО" и ОМОН. В рамках уголовного дела для погашения ущерба ранее была арестована квартира Бученкова в Наро-Фоминском районе Подмосковья и его легковой автомобиль.

Защита Бученкова в свою очередь попросила суд оправдать их подзащитного, так как у него есть алиби. По словам адвоката Светланы Сидоркиной, ее подзащитный в день массовых беспорядков на Болотной площади находился вместе с родственниками в Нижнем Новгороде на даче, "где они жарили шашлыки в кругу семьи", и не мог принимать участие в тех действиях, которые ему инкриминируются. "Чудовищный срок запросила прокуратура, учитывая то, что Бученков не виновен в инкриминируемых преступлениях", - отметила защитник.

Приговор будет оглашен в 14:00 мск 23 декабря.

Суть дела

Бученков обвиняется по ч. 2 ст. 212 (участие в массовых беспорядках) и ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") УК РФ. По версии следствия, в ходе массовых беспорядков на Болотной площади он умышленно нанес несколько ударов полицейскому, а также вместе с другими участниками беспорядков переворачивал кабины мобильных туалетов. В декабре 2015 года Бученкова арестовали, в марте 2017 года Мосгорсуд по ходатайству защиты смягчил ему меру пресечения на домашний арест. Он не явился на судебное заседание, на котором должны были пройти прения сторон по его делу, и 15 ноября 2017 года Замоскворецкий суд объявил его в международный розыск, изменив меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу и приостановив производство по уголовному делу. В июне Бученков получил политическое убежище в Литве.

22 ноября 2019 года уголовное дело в отношении Бученкова было возобновлено.

Дело о массовых беспорядках на Болотной площади в Москве было возбуждено после событий 6 мая 2012 года, когда разрешенная властями оппозиционная акция переросла в столкновения с полицией. За противоправные действия были задержаны более 400 человек, пострадали более 80 полицейских. Всего в рамках так называемого основного болотного дела фигурировали около 30 человек. В отношении некоторых из них уголовное преследование было прекращено по амнистии, объявленной к 20-летию Конституции РФ.

Теги
ЛитваРоссия"Болотное дело"
Реклама на ТАСС
СК возбудил дело после гибели находившегося под следствием тамбовского вице-губернатора
В качестве одной из причин смерти Глеба Чулкова рассматривается версия о доведении его до самоубийства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС