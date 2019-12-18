Прокурор просит восемь лет колонии для фигуранта "болотного дела" Бученкова

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Гособвинение просит Замоскворецкий районный суд назначить восемь лет колонии заочно Дмитрию Бученкову, находящемуся в международном розыске и обвиняемому в участии в массовых беспорядках на Болотной площади в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, который рассматривает дело в отношении подсудимого в заочной форме.

"Прошу признать подсудимого Бученкова виновным и путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ему восемь лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Срок отбытия наказания исчислять с момента его задержания", - сказала прокурор.

По ее словам, Бученков нанес одному из полицейских "не менее двух ударов кулаками в голову и живот, распылил газовый баллончик в сторону сотрудников полиции". Прокурор также попросила удовлетворить заявленные потерпевшей стороной иски об ущербе, причиненном массовыми беспорядками, на общую сумму около 30 млн рублей. Потерпевшими по делу признаны в том числе ООО "ЭКО-универсал" - компания, которой принадлежат биотуалеты, ГКУ "Дирекция ЖКХиБ ЦАО" и ОМОН. В рамках уголовного дела для погашения ущерба ранее была арестована квартира Бученкова в Наро-Фоминском районе Подмосковья и его легковой автомобиль.

Защита Бученкова в свою очередь попросила суд оправдать их подзащитного, так как у него есть алиби. По словам адвоката Светланы Сидоркиной, ее подзащитный в день массовых беспорядков на Болотной площади находился вместе с родственниками в Нижнем Новгороде на даче, "где они жарили шашлыки в кругу семьи", и не мог принимать участие в тех действиях, которые ему инкриминируются. "Чудовищный срок запросила прокуратура, учитывая то, что Бученков не виновен в инкриминируемых преступлениях", - отметила защитник.

Приговор будет оглашен в 14:00 мск 23 декабря.

Суть дела

Бученков обвиняется по ч. 2 ст. 212 (участие в массовых беспорядках) и ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") УК РФ. По версии следствия, в ходе массовых беспорядков на Болотной площади он умышленно нанес несколько ударов полицейскому, а также вместе с другими участниками беспорядков переворачивал кабины мобильных туалетов. В декабре 2015 года Бученкова арестовали, в марте 2017 года Мосгорсуд по ходатайству защиты смягчил ему меру пресечения на домашний арест. Он не явился на судебное заседание, на котором должны были пройти прения сторон по его делу, и 15 ноября 2017 года Замоскворецкий суд объявил его в международный розыск, изменив меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу и приостановив производство по уголовному делу. В июне Бученков получил политическое убежище в Литве.

22 ноября 2019 года уголовное дело в отношении Бученкова было возобновлено.

Дело о массовых беспорядках на Болотной площади в Москве было возбуждено после событий 6 мая 2012 года, когда разрешенная властями оппозиционная акция переросла в столкновения с полицией. За противоправные действия были задержаны более 400 человек, пострадали более 80 полицейских. Всего в рамках так называемого основного болотного дела фигурировали около 30 человек. В отношении некоторых из них уголовное преследование было прекращено по амнистии, объявленной к 20-летию Конституции РФ.