Прокуратура может снизить сумму иска к Навальному и его соратникам в два раза

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Росгвардия предоставила расчет ущерба по иску прокуратуры к блогеру Алексею Навальному и другим организаторам несанкционированных акций 27 июля и 3 августа в Москве. Сумма в расчете оказалась в два раза меньше, чем в иске. Об этом ТАСС сообщили в Черемушкинском суде.

"Росгвардия предоставила расчет причиненного ущерба, однако истец еще не изменил исковые требования. Заседание отложено на 15 января", - сказали в суде.

В расчетах суммы снижены почти в два раза - до 1,2 млн за акцию 27 июля и до 1,1 млн - за акцию 3 августа.

Прокурор Москвы ранее просил взыскать более 5 млн рублей по двум искам, поданным в Черемушкинский суд столицы к Навальному, сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией и незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму из-за несанкционированных акций летом 2019 года. Первый иск подан к Навальному, а также сотрудникам ФБК Албурову, Жданову, Соболь, главе московского штаба Навального Олегу Степанову, ведущему "Навальный Live" Владимиру Милову, а также незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму Александру Соловьеву и Илье Яшину на 2,557 млн рублей в счет возмещения ущерба, который был причинен государству в ходе незарегистрированного митинга 27 июля. По другому иску прокурор требует взыскать с Соболь и Албурова более 2,5 млн рублей за организацию несанкционированной акции 3 августа.

По данным истца, для обеспечения общественной безопасности в местах проведения несанкционированных мероприятий привлекались дополнительные силы и средства Росгвардии, что повлекло дополнительные расходы.